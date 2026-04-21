Загалом за минулу добу російська армія 11 разів обстріляла населені пункти Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
З лінії фронту евакуйовано 176 людей, зокрема 14 дітей.
Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Краматорський район
У Торському Лиманської громади зруйновано приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено 5 багатоповерхівок та адмінбудівлю. У Слов'янську пошкоджено 15 багатоповерхівок, три приватні будинки, адмінбудівлю, три крамниці, салон краси, аптеку і нотаріальну контору.
У Красноторці Краматорської громади пошкоджено двоповерхівку. У Привіллі Черкаської громади знищено автівку.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.