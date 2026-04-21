Під обстріли потрапили Краматорський та Бахмутський райони.

Російська армія пошкодила на Донеччині ще 16 багатоповерхівок

Загалом за минулу добу російська армія 11 разів обстріляла населені пункти Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 176 людей, зокрема 14 дітей.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Краматорський район

У Торському Лиманської громади зруйновано приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено 5 багатоповерхівок та адмінбудівлю. У Слов'янську пошкоджено 15 багатоповерхівок, три приватні будинки, адмінбудівлю, три крамниці, салон краси, аптеку і нотаріальну контору.

У Красноторці Краматорської громади пошкоджено двоповерхівку. У Привіллі Черкаської громади знищено автівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.