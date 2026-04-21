Упродовж минулої доби через російські обстріли у Харківській області постраждали 12 людей. Ударів зазнали 14 населених пунктів.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали 48-річний і 19-річний чоловіки, жінки 50, 43, 77, 58, 52, 79 років і 17-річна дівчина. У м. Богодухів зазнали травм чоловіки 64, 45, 43 років.

Також медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який 19 квітня був поранений у Ізюмі.

Ворог атакував БпЛА Основ’янський, Холодногірський і Шевченківський райони Харкова і застосовував по області різні види дронів:

8 БпЛА типу «Герань-2»;

16 БпЛА типу «Молнія»;

7 fpv-дронів;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 14 приватних будинків, автомобіль, паркан, електромережі, адмінбудівлю;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, АЗС, 2 автомобілі, електромережі, інтернатний заклад, теплицю, магазин (м. Богодухів), приватний будинок, господарчу споруду (с. Сінне), 2 приватні будинки, цивільне підприємство (сел. Золочів), фермерське господарство (с. Кленове), автомобіль (с. Одноробівка), будівлю (с. Клинова-Новоселівка), 2 приватні будинки (с. Рясне, с. Світличне);

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Заміст);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Пісочин), приватний будинок (с. Руська Лозова);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Гонтарівка), 3 приватні будинки, дитсадок (м. Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 210 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 29 409 людей.