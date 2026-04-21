Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Суспільство / Війна

У Харківській області – 12 постраждалих унаслідок агресії РФ

Окупанти били по 14 населених пунктах області. 

Наслідки російської атаки у Богодухові
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби через російські обстріли у Харківській області постраждали 12 людей. Ударів зазнали 14 населених пунктів.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові постраждали 48-річний і 19-річний чоловіки, жінки 50, 43, 77, 58, 52, 79 років і 17-річна дівчина. У м. Богодухів зазнали травм чоловіки 64, 45, 43 років. 

Також медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який 19 квітня був поранений у Ізюмі. 

Ворог атакував БпЛА Основ’янський, Холодногірський і Шевченківський райони Харкова і застосовував по області різні види дронів:

  • 8 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 16 БпЛА типу «Молнія»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 29 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • У Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 14 приватних будинків, автомобіль, паркан, електромережі, адмінбудівлю;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, АЗС, 2 автомобілі, електромережі, інтернатний заклад, теплицю, магазин (м. Богодухів), приватний будинок, господарчу споруду (с. Сінне), 2 приватні будинки, цивільне підприємство (сел. Золочів), фермерське господарство (с. Кленове), автомобіль (с. Одноробівка), будівлю (с. Клинова-Новоселівка), 2 приватні будинки (с. Рясне, с. Світличне);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Заміст);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Пісочин), приватний будинок (с. Руська Лозова);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Гонтарівка), 3 приватні будинки, дитсадок (м. Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 210 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 29 409 людей.

Читайте також
