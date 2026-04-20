У вівторок в більшості областей України прогнозують дощі та подекуди заморозки

У вівторок, 21 квітня в Україні очікуються дощі та подекуди заморозки. Температурний максимум 12° тепла.

Вночі крім північної частини, вдень на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході країни помірні, місцями значні дощі.Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в повітрі заморозки 0-3°; вдень 7-12° тепла.

В Карпатах мокрий сніг, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Без опадів.Вітер північний, 7-12 м/с. По області заморозки 0-3°, температура вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 8-10° тепла.