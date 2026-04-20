Росіяни знову атакували Харків безпілотником: є постраждалі (оновлено)

Росіяни знову атакували Харків дронами. Цього разу влучання ворожого БПЛА зафіксоване в Холодногірському та Основ'янському районі Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Є інформація про постраждалих - їхня кількість та стан поки невідомі.

Мер Харкова також повідомив про падіння уламків бойового безпілотника в Основʼянському районі.

"Двоє людей постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА в Основʼянському районі Харкова. Пошкоджено приватне домоволодіння та паркан. Екстрені служби усувають наслідки ворожого обстрілу", - повідомили в Харківській ОВА.

За оновленими даними, станом на 23.28 кількість постраждалих зросла до 3, - повідомив мер Харкова.