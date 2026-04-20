На Чернігівщині 12-річний хлопець отримав поранення пістолетом, який його друг знайшов напередодні

У Ніжині на Чернігівщині 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з пістолета, який раніше знайшов його товариш.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

Інцидент трапився сьогодні, 20 квітня. У поліції заявили, що пістолет, ймовірно, травматичний.

Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав. Сьогодні до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку.

"Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл - 12-річний хлопчик отримав поранення ноги. Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. Пістолет вилучили та направили на експертизу.