Суспільство / Війна

Росіяни дронами вдарили по Прилуках. Була пожежа на території райвідділку поліції

Постраждав чоловік.

Наслідки російської атаки у Прилуках
Фото: Поліція Чернігівщини

Сьогодні, 20 квітня, російська армія завдала дронового удару по місту Прилуки на Чернігівщині. 

Як повідомили у обласній поліції, постраждав чоловік. 

«Сьогодні вдень російська армія завдала ударів по місту Прилуки. Наразі відомо про одного постраждалого місцевого мешканця», – зазначили правоохоронці. 

Унаслідок атаки сталася пожежа на території райвідділу поліції. Пошкоджень та руйнувань зазнали цивільна інфраструктура, автомобілі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies