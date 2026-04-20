Росіяни дронами вдарили по Прилуках. Була пожежа на території райвідділку поліції

Наслідки російської атаки у Прилуках

Сьогодні, 20 квітня, російська армія завдала дронового удару по місту Прилуки на Чернігівщині.

Як повідомили у обласній поліції, постраждав чоловік.

«Сьогодні вдень російська армія завдала ударів по місту Прилуки. Наразі відомо про одного постраждалого місцевого мешканця», – зазначили правоохоронці.

Унаслідок атаки сталася пожежа на території райвідділу поліції. Пошкоджень та руйнувань зазнали цивільна інфраструктура, автомобілі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).