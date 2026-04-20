ГУР оприлюднило дані про сотню підприємств, залучених до виробництва російського винищувачів Су-57

Головне управління розвідки Міноборони оприлюдило інтерактивну 3D-модель та інформацію про 103 підприємства кооперації з виробництва багатоцільових винищувачів Су-57.
Інформація оприлюднили у розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions.
Серед ідентифікованих підприємств:
- Санкт-Петербурзький ВАТ “Красний октябрь” – виробник допоміжних силових установок- газотурбінних двигунів-енергоблоків для Су-57;
- Національний інститут авіаційних технологій, який бере участь у розробці конструкції багатофункціонального силікатного скління кабіни літака;
- Інститут теоретичної і прикладної електродинаміки російської академії наук, який здійснює розробку та виконує роботи із нанесення радіопоглинаючих покриттів на деталі літака;
- ТОВ “Яшз авіа” – виробник авіаційних шин для винищувачів Су-57.
Третина цих підприємств досі не підпадає під обмеження жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм зберігати доступ до іноземних технологій і компонентної бази, необхідних для розвитку російської бойової авіації.
“Перекриття доступу військово-промислового комплексу РФ до новітніх технологій – це не лише посилення обороноздатності України, а й внесок у подальшу стабільність та безпеку світу через позбавлення агресора засобів у новій гонці технологічних озброєнь”, – зазначили у розвідці.
- Су-57 – найсучасніший винищувач Росії, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
- ГУР уперше в історії уразило російський Су-57 8 червня 2024 року на території аеродрому “Ахтубінськ” в Астраханській області.