ГУР оприлюднило дані про сотню підприємств, залучених до виробництва російського винищувачів Су-57

Головне управління розвідки Міноборони оприлюдило інтерактивну 3D-модель та інформацію про 103 підприємства кооперації з виробництва багатоцільових винищувачів Су-57.

Інформація оприлюднили у розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions.

Серед ідентифікованих підприємств:

Санкт-Петербурзький ВАТ “Красний октябрь” – виробник допоміжних силових установок- газотурбінних двигунів-енергоблоків для Су-57;

Національний інститут авіаційних технологій, який бере участь у розробці конструкції багатофункціонального силікатного скління кабіни літака;

Інститут теоретичної і прикладної електродинаміки російської академії наук, який здійснює розробку та виконує роботи із нанесення радіопоглинаючих покриттів на деталі літака;

ТОВ “Яшз авіа” – виробник авіаційних шин для винищувачів Су-57.

Третина цих підприємств досі не підпадає під обмеження жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм зберігати доступ до іноземних технологій і компонентної бази, необхідних для розвитку російської бойової авіації.

“Перекриття доступу військово-промислового комплексу РФ до новітніх технологій – це не лише посилення обороноздатності України, а й внесок у подальшу стабільність та безпеку світу через позбавлення агресора засобів у новій гонці технологічних озброєнь”, – зазначили у розвідці.