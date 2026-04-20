«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ГоловнаСуспільствоВійна

У ГУР прозвітували про ураження великих десантних кораблів та РЛС у Криму

Кораблі виведені із ладу, а РЛС – знищена. 

У ГУР прозвітували про ураження великих десантних кораблів та РЛС у Криму
Ураження російських кораблів у Криму
Фото: Скріншот відео ГУР

У ніч з 18 на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” в тимчасово окупованому Криму завдали успішних ударів по двох великих десантних російських кораблях: ВДК проєкту 775 «Ямал» та ВДК проєкту 1171 «Ніколай Фільчєнков». Судна виведені з ладу. Також знищена РЛС ворога. 

«У момент удару ворожі кораблі, які належать до російського чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті», – повідомили у Головному управлінні розвідки МО України

ВДК проєкту 775 «Ямал» – корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля – понад 80 мільйонів доларів.

ВДК проєкту 1171 «Ніколай Фільчєнков» – корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля – понад 70 мільйонів доларів. 

«Обидва кораблі, які росія використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу», – розповіли у розвідці. 

Також у межах операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники знищили ворожу радіолокаційну станцію «Подльот-к1». Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 мільйонів доларів.

  • Перед цим бійці Центру спецоперацій “Альфа” СБУ провели комплексну операцію у Криму, під час якої уражено одразу три військових кораблі РФ.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies