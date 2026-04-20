У ГУР прозвітували про ураження великих десантних кораблів та РЛС у Криму

У ніч з 18 на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” в тимчасово окупованому Криму завдали успішних ударів по двох великих десантних російських кораблях: ВДК проєкту 775 «Ямал» та ВДК проєкту 1171 «Ніколай Фільчєнков». Судна виведені з ладу. Також знищена РЛС ворога.

«У момент удару ворожі кораблі, які належать до російського чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті», – повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

ВДК проєкту 775 «Ямал» – корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля – понад 80 мільйонів доларів.

ВДК проєкту 1171 «Ніколай Фільчєнков» – корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля – понад 70 мільйонів доларів.

«Обидва кораблі, які росія використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу», – розповіли у розвідці.

Також у межах операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники знищили ворожу радіолокаційну станцію «Подльот-к1». Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 мільйонів доларів.