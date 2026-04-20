Унаслідок атак РФ на Миколаївщині пошкоджені будинки, авто та ЛЕП

Під ударом була критична та енергетична інфраструктура.

Російська армія вчергове атакувала Миколаївщину, цілилась по енгергетиці та критичній інфраструктурі. Частина людей перебували без світла, пошкоджені будинки, авто та ЛЕП.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.

Учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударом була критична та енергетична інфраструктура.

Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаєві були тимчасово знеструмлені частина споживачів. Пошкоджений один багатоквартирний та 15 приватних будинків у двох районах міста, легковий автомобіль, трамвайні колії та ЛЕП.

Учора ворог п’ять разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду.

Всюди минулося без постраждалих.