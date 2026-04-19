Керівник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку

Таке рішення він прийняв після скандалу з поліцейськими, які вчора прибули на місце стрілянини, але втекли після пострілів.

Фото: скріншот

Генерал поліції Євген Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

"Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", - сказав Жуков.

Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які вчора прибули на місце стрілянини, але втекли після пострілів.

Жуков також прокоментував дії патрульних. За його словами, вони вчинили "непрофесійно та недостойно".

"Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських", - сказав він.

Євген Жуков - український військовий, десантник. Він очолює Департамент патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015 року, генерал поліції 3-го рангу. У минулому – командир окремої розвідувальної десантної роти 79-ї ОАЕМБр, заступник командира батальйону 79-ї ОАЕМБр, учасник війни на сході України, "кіборг", позивний "Маршал".

﻿
