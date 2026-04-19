У Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинула людина, ще 3 людей травмовані

Російські окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Внаслідок російської атаки загинула 55-річна жінка, ще 3 людей травмовані.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок російської атаки на передмістя загинула 55-річна жінка, ще 3 людей травмовані. Постраждалим надається необхідна допомога, інформація щодо їх кількості уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Унаслідок атаки зруйновано житловий будинок із подальшим загорянням. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони деблокували з-під завалів тіло загиблої та ліквідували пожежу.

В інших місцях зафіксовано часткові руйнування житлових будинків, пошкоджені також сусідні будівлі.

Пошуково-рятувальні роботи завершено.На місцях працювали всі екстрені служби.