ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинула людина, ще 3 людей травмовані

Тіло жінки деблокували з-під завалів.

наслідки атаки РФ у передмісті Запоріжжя
Фото: ДСНС України

Російські окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Внаслідок російської атаки загинула 55-річна жінка, ще 3 людей травмовані.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок російської атаки на передмістя загинула 55-річна жінка, ще 3 людей травмовані. Постраждалим надається необхідна допомога, інформація щодо їх кількості уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки зруйновано житловий будинок із подальшим загорянням. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони деблокували з-під завалів тіло загиблої та ліквідували пожежу.

В інших місцях зафіксовано часткові руйнування житлових будинків, пошкоджені також сусідні будівлі.

Пошуково-рятувальні роботи завершено.На місцях працювали всі екстрені служби.

