ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами"

Понад десяток ракет вже були спрямовані на столицю.

Запуск ракети "Циркон"

Після другої години ночі росіяни розпочали масовану ракетну та дронову атаку на Україну, під ударом опинилися Черкаси, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Київ.

У столиці пролунали понад десяток вибухів, ворог застосував не лише балістичні ракети, але й "Циркони" з північного та південного напрямків, а також ударні безпілотники.

За повідомленням очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, є займання нежитлових споруд та авто у Подільському районі. В Оболонському районі уламки БПЛА впали біля дитячого садка. На іншій локації у цьому ж районі пожежа в недобудові.

У Святошинському районі пожежа в нежитловій забудові. У Шевченківському пошкоджено фасад житлового будинку, загоряння на рівні 4-5 поверхів. У Дарницькому районі палає автозаправна станція, у Голосіївському загоряння та руйнування в поліклініці.

У Подільському районі сталося руйнування конструкцій житлового будинку, за попередніми даними, є люди під завалами.

29 людей постраждали, серед них двоє дітей. Є інформація про одного загиблого.

Станом на 4:25 загроза для столиці та інших регіонів зберігається, є інформація про активність стратегічної авіації росіян.

