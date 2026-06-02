ЗМІ: Трамп попросив Сі Цзінпіня допомогти завершити війну в Україні

За 24 години не вийшло, за півтора року - теж.

Видання South China Morning Post стверджує, що під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю республіканець закликав очільника комуністичної влади Піднебесної Сі Цзінпіня допомогти із завершенням російсько-української війни.

Трамп нібито охарактеризував візаві ситуацію з переговорами між Україною, США та Росією як "глухий кут". Він також попросив Сі Цзінпіня посприяти тому, щоб Кремль погодився повернутися до дипломатичного процесу.

Такий крок господаря Білого дому свідчить про те, що Трамп відчуває гостру потребу залучити Китай до своїх спроб завершити війну, на що під час передвиборчої кампанії він відводив не більше 24 годин. Проте вже майже півтора року в Овальному кабінеті республіканець залишається неспроможним домогтися бодай припинення вогню.