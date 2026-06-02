На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: Трамп попросив Сі Цзінпіня допомогти завершити війну в Україні

За 24 години не вийшло, за півтора року - теж.

ЗМІ: Трамп попросив Сі Цзінпіня допомогти завершити війну в Україні
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Видання South China Morning Post стверджує, що під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю республіканець закликав очільника комуністичної влади Піднебесної Сі Цзінпіня допомогти із завершенням російсько-української війни.

Трамп нібито охарактеризував візаві ситуацію з переговорами між Україною, США та Росією як "глухий кут". Він також попросив Сі Цзінпіня посприяти тому, щоб Кремль погодився повернутися до дипломатичного процесу.

Такий крок господаря Білого дому свідчить про те, що Трамп відчуває гостру потребу залучити Китай до своїх спроб завершити війну, на що під час передвиборчої кампанії він відводив не більше 24 годин. Проте вже майже півтора року в Овальному кабінеті республіканець залишається неспроможним домогтися бодай припинення вогню. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies