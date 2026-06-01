Ввечері, 1 червня, росіяни атакували Харківщину безпілотниками. Через атаку сталась пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве.
Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок обстрілу загорілися дерев'яні піддони на площі 800 м кв.
Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару БпЛА. Влучання сталося поруч у дах складської будівлі підприємства.
"Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - зазначили в ДСНС.
- Російська армія атакувала безпілотником АЗС та СТО у Лозівській громаді Харківщини. Також під ворожим ударом опинилась Мерефа та Немишлянський район Харкова.