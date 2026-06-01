Під час роботи рятувальників, окупанти завдали повторного удару.

Ввечері, 1 червня, росіяни атакували Харківщину безпілотниками. Через атаку сталась пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве.

Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок обстрілу загорілися дерев'яні піддони на площі 800 м кв.

Наслідки обстрілу Харківщини 1 червня 2026

Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару БпЛА. Влучання сталося поруч у дах складської будівлі підприємства.

"Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - зазначили в ДСНС.