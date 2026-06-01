Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували безпілотниками цивільне підприємство на Харківщині

Під час роботи рятувальників, окупанти завдали повторного удару.

Росіяни атакували безпілотниками цивільне підприємство на Харківщині
Фото: ДСНС України в Тelegram

Ввечері, 1 червня, росіяни атакували Харківщину безпілотниками. Через атаку сталась пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве.

Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок обстрілу загорілися дерев'яні піддони на площі 800 м кв.

Реклама

Наслідки обстрілу Харківщини 1 червня 2026
Наслідки обстрілу Харківщини 1 червня 2026

Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару БпЛА. Влучання сталося поруч у дах складської будівлі підприємства. 

Наслідки обстрілу Харківщини 1 червня 2026
Наслідки обстрілу Харківщини 1 червня 2026

"Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - зазначили в ДСНС.

  • Російська армія атакувала безпілотником АЗС та СТО у Лозівській громаді Харківщини. Також під ворожим ударом опинилась Мерефа та Немишлянський район Харкова.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies