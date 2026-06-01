Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Сибіга: Росія – екзистенційний ворог не лише для України, а для всієї Європи

Це розуміння спонукатиме до творення нових альянсів, заявив очільник МЗС.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна потребує реальних безпекових гарантій і справжнього союзництва.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час форуму «Архітектура безпеки».

«Нам потрібне справжнє союзництво та спільне чітке усвідомлення, що Росія – це екзистенційний ворог. Не лише для України, для всієї Європи», – сказав він.

За словами Сибіги, це розуміння спонукатиме до творення нових альянсів. 

Міністр також наголосив на необхідності впевненості, що в майбутньому жодна країна не залишиться на самоті – такий урок Україна виносить із нинішньої російської агресії.

  • Сибіга також заявив під час форуму, що Україна в НАТО – найбільш економічно вигідна модель безпеки для всієї Європи.
