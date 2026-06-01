Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що українські сили періодично та ефективно порушують логістичні маршрути російської армії, що суттєво впливає на її можливості забезпечувати війська на фронті.

Про це він сказав під час форуму «Архітектура безпеки», пише LB.ua.

За словами Буданова, йдеться про системну роботу, яка проводиться не вперше та вже довела свою ефективність.

«Це не кожен раз. І ці коридори періодично ми перериваємо. Причому досить ефективно. І на тривалий проміжок часу. Це черговий етап цієї стандартної операції», – зазначив він.

Очільник Офісу президента наголосив, що особливо відчутним для російської армії є порушення постачання пального.

За його словами, значна частина пального для потреб окупаційних військ доставляється автомобільним транспортом, тому будь-які перебої одразу впливають на функціонування логістичної системи.

«Пальне перевозиться переважно бензовозами. Немає палива – стоять автівки. А це все логістика насамперед. Військова техніка використовується не так інтенсивно, як транспортне забезпечення, генератори та інші засоби, необхідні для виконання завдань», – пояснив Буданов.

Він підкреслив, що такі дії ускладнюють реалізацію планів російських військ та негативно впливають на їхню здатність виконувати бойові завдання.

«Це максимально ефективна робота. Вона потрібна і правильна. Це ускладнення їхніх намірів та зрив виконання поставлених завдань», – наголосив він.

Буданов також зауважив, що припинення таких заходів не призведе до зупинки російської агресії, тому Україна й надалі працюватиме над послабленням логістичних можливостей противника.