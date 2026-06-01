Сибіга: загроза удару по Києву не зникла

Російський лідер Володимир Путін публічно погрожував завдати удару по Києву найближчими днями, і ця загроза досі залишається актуальною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час форуму «Архітектура безпеки».

За його словами, Росія нотифікувала європейські столиці з попередженням і порадою дипломатичним місіям залишити Київ.

«Цього не відбулося. Тому я ще раз вам дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Ми не на самоті – маю на увазі Україна – і ми це дуже цінуємо», – сказав Сибіга.