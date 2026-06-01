ЦПД: Путін доручив ФСБ запровадити механізм роботи "білих списків" інтернет-ресурсів

Президент РФ Владімір Путін доручив уряду та ФСБ до 1 липня запровадити механізм роботи "білих списків" інтернет-ресурсів під час відключень мережі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Фактично йдеться про створення системи, за якої росіяни матимуть доступ лише до обмеженого переліку схвалених державою сервісів. Влада РФ дедалі частіше вдається до відключень інтернету, залишаючи доступними виключно ресурси, визначені кремлем як "життєво важливі", – кажуть у ЦПД.

Попри твердження роспропаганди, що обмеження – це прояв турботи влади про безпеку людей, насправді нові заходи розширюють можливості Кремля контролювати інформаційний простір та впроваджують нові обмеження доступу громадян до незалежних джерел інформації.

"Таким чином росія продовжує рух до моделі "суверенного інтернету", за якої держава визначає, які ресурси можуть бути доступними громадянам, а які – ні", – додають у Центрі.