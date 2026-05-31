Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Російська пропаганда поширює фейк про “новий удар ЗСУ по Запорізькій АЕС”

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко наголосив, що поширювані ворогом закиди не мають нічого спільного з реальністю.

Російська пропаганда поширює фейк про “новий удар ЗСУ по Запорізькій АЕС”
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

Російська пропаганда поширює фейк про “другий за добу удар ЗСУ по Запорізькій АЕС”.

Як повідомили у Центрі протидії дезінфорамції, цього разу йдеться про нібито удар по транспортному цеху ЗАЕС, унаслідок начебто знищено шість автобусів і два автомобілі. 

Перед цим окупанти поширили неправдиву інформацію про “удар по 6-му енергоблоку ЗАЕС”.

Реклама

Насправді ці заяви є інформаційною провокацією ворога. Україна не веде жодних бойових дій на території ядерного об'єкта та суворо дотримується норм міжнародного права.

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко наголосив, що поширювані ворогом закиди не мають нічого спільного з реальністю.

“Росіяни продовжують штампувати фейки про атаку на ЗАЕС. Від самого початку – це тупа брехня, бо Україні немає сенсу атакувати свою ж атомну електростанцію, яку росіяни окупували в 2022 році і регулярно використовують її для інформаційних провокацій. Тому і зараз – це російська підстава, доволі дешева”, – сказав він.

Коваленко пояснив, що мета РФ у штампуванні таких фейків – це виправдання свого подальшого терору, який вони планують. 

“Загрозу обстрілу ніхто не скасовував, на жаль. Нагадаю також, що саме Росія атакувала саркофаг ЧАЕС у 2025 році”, – наголосив керівник Центру.

  • Росія роками послідовно створює фейки про “українські удари” по ЗАЕС як частину підготовки інформаційного підґрунтя для можливих провокацій самої РФ на ядерному обʼєкті, відповідальність за яку Кремль заздалегідь намагається превентивно перекласти на Україну. 
  • Систематичні маніпуляції навколо ЗАЕС є складовою політики ядерного тероризму, яку Росія здійснює проти України та всього світу.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies