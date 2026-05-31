Російська пропаганда поширює фейк про “новий удар ЗСУ по Запорізькій АЕС”

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко наголосив, що поширювані ворогом закиди не мають нічого спільного з реальністю.

Російська пропаганда поширює фейк про “другий за добу удар ЗСУ по Запорізькій АЕС”.

Як повідомили у Центрі протидії дезінфорамції, цього разу йдеться про нібито удар по транспортному цеху ЗАЕС, унаслідок начебто знищено шість автобусів і два автомобілі.

Перед цим окупанти поширили неправдиву інформацію про “удар по 6-му енергоблоку ЗАЕС”.

Реклама

Насправді ці заяви є інформаційною провокацією ворога. Україна не веде жодних бойових дій на території ядерного об'єкта та суворо дотримується норм міжнародного права.

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко наголосив, що поширювані ворогом закиди не мають нічого спільного з реальністю.

“Росіяни продовжують штампувати фейки про атаку на ЗАЕС. Від самого початку – це тупа брехня, бо Україні немає сенсу атакувати свою ж атомну електростанцію, яку росіяни окупували в 2022 році і регулярно використовують її для інформаційних провокацій. Тому і зараз – це російська підстава, доволі дешева”, – сказав він.

Коваленко пояснив, що мета РФ у штампуванні таких фейків – це виправдання свого подальшого терору, який вони планують.

“Загрозу обстрілу ніхто не скасовував, на жаль. Нагадаю також, що саме Росія атакувала саркофаг ЧАЕС у 2025 році”, – наголосив керівник Центру.