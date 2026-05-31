Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
У Мелітополі школярам нав’язують “окупаційний інтернет”

Українські медіа, канали та ресурси маркуються як “фейки”, “екстремізм” або “небезпечний контент”.

У Мелітополі школярам нав’язують “окупаційний інтернет”
Діти змалечку вчаться фільтрувати інформацію відповідно до вимог окупаційної адміністрації

В окупованому Мелітополі школярам провели черговий “семінар з цифрової грамотності”, під час якого пояснювали, як “правильно” поводитися в інтернеті.

У Центрі національного спротиву зазначають, таким чином російська адміністрація продовжує використовувати школи як інструмент ідеологічного впливу на дітей. 

За інформацією ЦНС, під виглядом навчання цифровій безпеці дітям нав’язують недовіру до українських джерел інформації та формують виключно російське бачення інформаційного простору. 

Цифрова цензура на окупованій території працює так:

  • під виглядом “інформаційної безпеки” дітям фактично обмежують доступ до альтернативних джерел інформації;
  • українські ресурси подаються як загроза або заборонений контент;
  • формується довіра лише до контрольованих російських платформ і “офіційних” джерел;
  • підлітків привчають до самоцензури в мережі та уникнення “неправильних” чатів і підписок;
  • будь-яка інформація, що не відповідає російській пропаганді, автоматично стигматизується.

Окремий акцент робиться не на реальній кібербезпеці, а на формуванні поведінки, де дитина змалечку вчиться фільтрувати інформацію відповідно до вимог окупаційної адміністрації.

