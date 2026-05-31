Українські медіа, канали та ресурси маркуються як “фейки”, “екстремізм” або “небезпечний контент”.

В окупованому Мелітополі школярам провели черговий “семінар з цифрової грамотності”, під час якого пояснювали, як “правильно” поводитися в інтернеті.

У Центрі національного спротиву зазначають, таким чином російська адміністрація продовжує використовувати школи як інструмент ідеологічного впливу на дітей.

За інформацією ЦНС, під виглядом навчання цифровій безпеці дітям нав’язують недовіру до українських джерел інформації та формують виключно російське бачення інформаційного простору.

Українські медіа, канали та ресурси маркуються як “фейки”, “екстремізм” або “небезпечний контент”.

Цифрова цензура на окупованій території працює так:

під виглядом “інформаційної безпеки” дітям фактично обмежують доступ до альтернативних джерел інформації;

українські ресурси подаються як загроза або заборонений контент;

формується довіра лише до контрольованих російських платформ і “офіційних” джерел;

підлітків привчають до самоцензури в мережі та уникнення “неправильних” чатів і підписок;

будь-яка інформація, що не відповідає російській пропаганді, автоматично стигматизується.

Окремий акцент робиться не на реальній кібербезпеці, а на формуванні поведінки, де дитина змалечку вчиться фільтрувати інформацію відповідно до вимог окупаційної адміністрації.