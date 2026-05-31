Сили спецоперацій уразили ключовий вузол нафтопроводів з Сибіру до Європи

Також за допомогою Deep-strike уражено нафтобазу у Ростовській області.

Безпілотники Сил спеціальних операцій уразили одну з найбільших виробничо-диспетчерських станцій великого нафтопроводу у Кіровській області РФ, а також нафтобазу у Ростовській області у ніч проти 31 травня.

Про це розповіли у Силах спецоперацій.

Розташована за майже 1200 кілометрів від кордону України ЛВДС “Лазарєво” в Кіровській області є ключовою точкою нафтопроводу “Сургут-Полоцьк”. Цією артерією нафта з Сибіру та півночі РФ транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.

Станція також з’єднується з системою магістрального трубопроводу ‘’Дружба’’, що дозволяє ворогу швидко перекачувати нафту між двома найбільшими у європейській частині РФ нафтопроводами.

Також далекобійні безпілотники підрозділів Deep-strike ССО також уразили нафтобазу “Агропродукт” в містечку Матвєєв Курган Ростовської області. На цій нафтобазі, яка стоїть майже впритул до кордону з Україною, розташовані великі резервуари, автомобільний та залізничний наливні термінали та наносна станція.

"Ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури ворога знижують його економічні спроможності вести війну проти України", – зазначили у ССО.