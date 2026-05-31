ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження по “Саратовському" НПЗ та пунктах управління БпЛА ворога

Підтверджено ураження 30 травня резервуарів у районі морського нафтового терміналу у Феодосії.

Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 31 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Саратовский” в РФ. Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

НПЗ “Саратовский” – одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії “Роснефть”. Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. 

Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора. 

Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Серед іншого, уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Лазарєво" у Кіровській області РФ, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк.

Також уражено склад паливо-мастильних матеріалів у Матвєєвому Кургані, Ростовської області.

Крім того, уражено командно-спостережний пункт противника (Бегоща, Курська обл., рф), а також пункти управління БпЛА у районах Калинового Донецької області, Графовки (Бєлгородська обл., рф) та  майстерню БпЛА окупантів у Донецьку.

Також українські воїни завдали уражень по районах зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному на Донеччині.

За результатами попередніх ударів підтверджено: 

  • ураження 30 травня 2026 року трьох резервуарів із пально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу (Феодосія, ТОТ АР Крим);
  • ураження 30 травня 2026 року газового сховища у районі Єнакієвого на ТОТ Донецької області. 

Об'єкти використовувалися противником для  забезпечення   потреб окупаційного угруповання російських військ.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

