У Таганрозі внаслідок атаки дронів загорілась нафтобаза

пожежа на нафтобазі у Таганрозі

У селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ внаслідок атаки ударних безпілотників виникла пожежа на території паливного сховища приватного підприємства.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, а також Телеграм-канал Exilenova+.

Займання сталося після атаки дронів на об'єкт паливної інфраструктури. Через загрозу поширення вогню та з метою забезпечення безпеки було організовано евакуацію людей із прилеглої території.

Наразі там тривають роботи з ліквідації пожежі. Інформації про постраждалих або масштаби пошкоджень немає.