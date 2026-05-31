У Таганрозі внаслідок атаки дронів загорілась нафтобаза

У селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ внаслідок атаки ударних безпілотників виникла пожежа на території паливного сховища приватного підприємства.
Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, а також Телеграм-канал Exilenova+.
Займання сталося після атаки дронів на об'єкт паливної інфраструктури. Через загрозу поширення вогню та з метою забезпечення безпеки було організовано евакуацію людей із прилеглої території.
Наразі там тривають роботи з ліквідації пожежі. Інформації про постраждалих або масштаби пошкоджень немає.
- У ніч з 29 на 30 травня Сили безпілотних систем знищили ОТРК "Іскандер" та 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі, РФ вночі 30 травня.