Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Сили ППО уночі збили 212 із 229 ворожих БпЛА

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях і падіння уламків.

Сили ППО уночі збили 212 із 229 ворожих БпЛА
Робота української ППО
Фото: Запорізька ОВА

Уночі 31 травня РФ атакувала Україну 229 ударними дронами, сили ППО ЗСУ знешкодили 212 із них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 31 травня (з 18:00 30 травня) противник атакував 229 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі України – декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

