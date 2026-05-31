Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Росіяни знову атакували Дніпропетровщину: двоє поранених, зруйнована інфраструктура

Ворог майже 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти уночі майже 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей постраждали.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Ворог майже 20 разів атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – ідеться у повідомленні.

На Нікопольщині під російськими обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. 

Пошкоджені дитсадок, медичний кабінет, п'ять багатоквартирних і приватний будинки, господарська споруда. Постраждали чоловіки 30 і 48 років. Лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі під ударом були Петропавлівська і Межівська громади. Загорівся гараж.

У Дніпровському ворог атакував Новоолександрівську громаду. Виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Понівечена господарська споруда.

У Павлограді пошкоджені інфраструктура та приватна оселя.

