Міністр освіти розповів, що в Україні понад 200 тисяч учнів навчаються онлайн

Водночас близько 60 тисяч дітей залишаються в українській системі освіти онлайн з-за кордону.

Міністр освіти Оксен Лісовий в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів, що в Україні понад 200 тисяч учнів навчаються онлайн.

“Ми маємо понад 200 тисяч учнів, які вчаться онлайн з різних причин. З-поміж них для нас найважливіша група, з якою ми працюємо, інвестуємо, це прифронтові регіони. Це діти, які хотіли б навчатися офлайн, але безпекові вимоги не дозволяють це зробити”, – скзав Лісовий.

За його словами, є частина дітей, батьки яких, або вони самі, свідомо приймають рішення залишатися онлайн. Це стосується родин внутрішньопереміщених осіб, які свідомо залишаються онлайн, аби довчитися у своїй школі. Це переважно учні із Донецької, Луганської, Запорізької областей.

Крім того, близько 60 тисяч дітей залишаються в українській системі освіти онлайн з-за кордону.

Міністр зауважив, що є онлайн-школи, які дають достатньо якісну освіту. Він додав, що в майбутньому - навіть у мирному житті - буде комбінація двох підходів - онлайн та офлайн навчання.