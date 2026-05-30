Сирський анонсував посилення спроможностей корабельно-катерного складу

Головком у Одесі зустрівся з керівництвом та офіцерами Військово-Морських Сил та провів нараду. 

Фото: ТГ Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував посилення спроможностей корабельно-катерного складу для протидії ворогу.

Як йдеться у повідомленні в телеграмі, головком під час робочої поїздки до Одеси зустрівся з керівництвом та офіцерами Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

«Саме наші ВМС сьогодні є ключовим елементом забезпечення обороноздатності та безпеки в чорноморському регіоні. У фокусі уваги – захист південних рубежів, підвищення здатності ефективно діяти на морі», – написав Сирський і зазначив, що Чорноморська операційна зона – одна з тих складових театру бойових дій, де Сили оборони України руйнують агресивні плани противника, проводять власні активні дії. 

Присутність флоту РФ у Чорному й Азовському морях практично нівельована.

Головком заслухав доповіді командувача ВМС ЗС України віцеадмірала Олексія Неїжпапи та інших посадових осіб щодо обстановки в Чорноморській операційній зоні, зміцнення безпеки морських шляхів та портів.

Він на місці провів нараду з питань оборони України з моря, ознайомився з результатами та подальшими кроками в напрямку розвитку надводних сил, морських безекіпажних комплексів та безпілотних авіаційних систем.

Сирський зазначив, що роль безпілотних та безекіпажних систем стає вирішальною в усіх доменах, зокрема й на морі. Тому зараз завданням є  масштабувати виробництво, швидко впроваджувати нові рішення, діяти на випередження. 

«Будемо посилювати  бойові спроможності  корабельно-катерного складу для протидії морським і повітряним дронам ворога», – написав він. 

Також ще одним важливим напрямком є створення Інтегрованої системи морської обізнаності з об’єднанням всіх сенсорів міністерств і відомств України, що діють на морі. Певні рішення вже реалізовуються як на тактичному, так і на оперативному та стратегічному рівнях.

Головком  віддав необхідні розпорядження для подальших дій.

