Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час атаки 24 травня на Київ РФ намагалася зупинити роботу ліній 101 та 102

Удар ворога прийшовся по будівлі, де знаходилася серверна. 

Під час атаки 24 травня на Київ РФ намагалася зупинити роботу ліній 101 та 102
Американська делегація на місці удару у Києві
Фото: Пресслужба ДСНС

Під час атаки 24 травня на Київщині росіяни  поцілили по будівлі ГУ ДСНС у Київській області. Саме там працював оперативно-координаційний центр та серверна, що забезпечувала стабільну роботу лінії «101» і системи «112».

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, про це розповів голова ДСНС України Андрій Даник, який у Шевченківському районі Києва зустрівся із американською делегацією на чолі із сенатором Річардом Блюменталем, членом Палати представників Джимом Гаймсом та Тимчасовим повіреним у справах США Джулі Девіс.

Під час зустрічі Голова ДСНС розповів про роботу рятувальників після масованого удару, коли під вогнем опинилися майже всі райони столиці: про пошуки людей під завалами, ліквідацію наслідків атак та роботу диспетчерів ДСНС, які не припинили приймати виклики навіть після влучання у будівлю ГУ ДСНС у Київській області. Там працював оперативно-координаційний центр та серверна, що забезпечувала стабільну роботу лінії «101» і системи «112». У момент удару в будівлі перебували чергові зміни фахівців, переважно жінки. Попри руйнування, диспетчери та зв’язківці оперативно перейшли до укриття й продовжили роботу.

За словами Даника, тепер рятувальники є пріоритетною ціллю на ураження для росіян.

Голова ДСНС подякував американським партнерам за технічну та фінансову підтримку України, а також за допомогу у розвитку системи протиповітряної оборони.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies