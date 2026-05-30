Під час атаки 24 травня на Київ РФ намагалася зупинити роботу ліній 101 та 102

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, про це розповів голова ДСНС України Андрій Даник, який у Шевченківському районі Києва зустрівся із американською делегацією на чолі із сенатором Річардом Блюменталем, членом Палати представників Джимом Гаймсом та Тимчасовим повіреним у справах США Джулі Девіс.

Під час зустрічі Голова ДСНС розповів про роботу рятувальників після масованого удару, коли під вогнем опинилися майже всі райони столиці: про пошуки людей під завалами, ліквідацію наслідків атак та роботу диспетчерів ДСНС, які не припинили приймати виклики навіть після влучання у будівлю ГУ ДСНС у Київській області. Там працював оперативно-координаційний центр та серверна, що забезпечувала стабільну роботу лінії «101» і системи «112». У момент удару в будівлі перебували чергові зміни фахівців, переважно жінки. Попри руйнування, диспетчери та зв’язківці оперативно перейшли до укриття й продовжили роботу.

За словами Даника, тепер рятувальники є пріоритетною ціллю на ураження для росіян.

Голова ДСНС подякував американським партнерам за технічну та фінансову підтримку України, а також за допомогу у розвитку системи протиповітряної оборони.