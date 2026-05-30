Суспільство / Війна

Птахи Сил безпілотних систем знищили два російські Ту-142 та "Іскандер"

Дрони 1 ОЦ СБС відпрацювали по аеродрому у Таганрозі РФ.

ураження російського ТУ-142
Фото: скріншот з відео

Птахи 1 ОЦ СБС знищили ОТРК "Іскандер" та 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі, РФ вночі 30 травня.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Літаки Ту-142 – дальні протичовнові літаки на базі стратегічного бомбардувальника.

ОТРК "Іскандер" – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет "земля-земля", впольований на пусковій позиції на болотах в околицях Таганрога, Ростовської області. 

"Візит ввічливості до таганрогу здійснено Птахами 1 ОЦ СБС. Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей, – у води теж прикурювало гут. Відео згодом. За координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", – каже "Мадяр". 

