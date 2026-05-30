У Шостці росіяни знищили будівлю вокзалу та пошкодили залізничну інфраструктуру

Вночі 30 травня російські війська спрямували кілька десятків дронів-камікадзе по залізничній інфраструктурі Шостки на Сумщині. Унаслідок атаки знищено будівлю вокзалу в Шостці та пошкоджено інфраструктуру залізничної станції.
Про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Цивільний вокзал, з якого щодня сотні мешканців Сумщини вирушали у своїх мирних справах став черговою ціллю країни-терориста", – ідеться у повідомленні.
Жертв серед працівників і пасажирів немає: під час атаки люди перебували в укриттях.
Залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
- Уночі 30 травня ворог завдав масованого удару БпЛА по Шосткинській громаді Сумської області. Унаслідок обстрілів є пошкодженні та руйнування інфраструктури.