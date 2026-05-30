У Шостці росіяни знищили будівлю вокзалу та пошкодили залізничну інфраструктуру

Вночі 30 травня російські війська спрямували кілька десятків дронів-камікадзе по залізничній інфраструктурі Шостки на Сумщині. Унаслідок атаки знищено будівлю вокзалу в Шостці та пошкоджено інфраструктуру залізничної станції.

Про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Цивільний вокзал, з якого щодня сотні мешканців Сумщини вирушали у своїх мирних справах став черговою ціллю країни-терориста", – ідеться у повідомленні.

Жертв серед працівників і пасажирів немає: під час атаки люди перебували в укриттях.

Залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.