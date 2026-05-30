СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
На Харківщині через атаки РФ двоє загиблих і четверо постраждалих

Зафіксовані руйнування.

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби війська РФ завдали ударів по Харкову та 18 населених пунктах області. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Найбільших втрат зазнала Вовчанська громада. У селищі Білий Колодязь внаслідок російських обстрілів загинули 65-річна жінка та 46-річний чоловік. Також постраждав 60-річний місцевий житель.

У селі Шестакове Старосалтівської громади поранення отримав 46-річний чоловік. У селищі Золочів 67-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а в селі Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 34-річний чоловік.

Крім того, під час проведення гуманітарного розмінування в селі Вінопілля Оскільської громади травмувався 34-річний чоловік.

Ворог атакував Київський район Харкова безпілотниками та активно застосовував різні види озброєння по території області. 

За добу зафіксовано використання семи дронів типу «Герань-2», шести БпЛА типу «Молнія», восьми FPV-дронів та ще 41 безпілотника, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі постраждали приватні будинки, автомобіль та будинок культури. 

У Куп’янському районі пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби. У Харківському районі руйнувань зазнали виробнича будівля, електромережі та приватний будинок.

Також пошкодження зафіксовані у Чугуївському районі, де постраждали автомобіль, тік, ангар фермерського господарства та електромережі. У Берестинському районі внаслідок удару пошкоджено складське приміщення.

Водночас триває евакуація населення з небезпечних територій. За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 207 осіб. 

Загалом від початку його роботи там зареєстровано 36 923 евакуйованих мешканців Харківщини.

