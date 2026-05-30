Росіяни атакують промисловість Запоріжжя, є поранені (допонено)

Уранці у Запоріжжі було чутно вибухи.

Від ранку 30 травня російські окупанти атакують місто Запоріжжя. За попередньою інформацією, під ударом опинилася промисловість, є поранені.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"росіяни атакують промислову інфраструктуру обласного центру", – повідомляє він.

Загинув один із поранених через атаку РФ на Запоріжжя, повідомив керівник ОВА Федоров. До лікарів звернувся ще один травмований – 24-річний чоловік.

Як додає Федоров, унаслідок ворожих ударів пошкоджено будівлі підприємств, а також житлові будинки, розташовані поруч.

