Росіяни атакують промисловість Запоріжжя, є поранені (допонено)

Від ранку 30 травня російські окупанти атакують місто Запоріжжя. За попередньою інформацією, під ударом опинилася промисловість, є поранені.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"росіяни атакують промислову інфраструктуру обласного центру", – повідомляє він.
Загинув один із поранених через атаку РФ на Запоріжжя, повідомив керівник ОВА Федоров. До лікарів звернувся ще один травмований – 24-річний чоловік.
Як додає Федоров, унаслідок ворожих ударів пошкоджено будівлі підприємств, а також житлові будинки, розташовані поруч.
- Упродовж доби російські окупанти завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження будинків.