Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1430 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 362 500 солдатів на війні в Україні.

Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували 1430 російських загарбників, знищили 2 ворожі танки та понад 1 780 БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб 
  • танків – 11 960 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.
  • артилерійських систем – 42 930 (+70) од.
  • РСЗВ – 1 813 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 398 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.
  • крилаті ракети – 4 693 (+6) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.
  • спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.

Дані уточнюються.

