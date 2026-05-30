За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1430 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували 1430 російських загарбників, знищили 2 ворожі танки та понад 1 780 БпЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб
- танків – 11 960 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.
- артилерійських систем – 42 930 (+70) од.
- РСЗВ – 1 813 (+5) од.
- засоби ППО – 1 398 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.
- крилаті ракети – 4 693 (+6) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.
- спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.
Дані уточнюються.