Суспільство / Війна

В Україні судитимуть співробітника ФСБ та 3 окупаційних поліцейських за катування цивільних у Херсоні

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині до суду скерували обвинувальний акт щодо співробітника ФСБ РФ та трьох окуаційних поліцейських, яких підозрюють у катуваннях мирних жителів під час окупації Херсона. Двом із них також інкримінують колабораційну діяльність.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачені незаконно утримували щонайменше трьох місцевих жителів у захопленому відділку поліції, де проводили допити із застосуванням насильства та психологічного тиску.

Одного з потерпілих змушували письмово відмовитися від претензій щодо викраденого майна. Чоловіка дві доби тримали в холі будівлі в кайданках, а під час допитів били кийками та ногами.

Іншого місцевого жителя окупанти утримували майже два місяці. Від нього вимагали інформацію про місця зберігання майна державних установ. За інформацією прокуратури, чоловіка били та принижували.

Третього потерпілого змушували зізнатися у крадіжці. Під час допитів його били та імітували розстріл. Відпустили чоловіка лише після того, як отримали письмове "зізнання".

Дії обвинувачених кваліфікували як жорстоке поводження з цивільним населенням та порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, двох фігурантів також судитимуть за зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених окупаційною владою.

Усім обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі підозрювані перебувають у розшуку, тому судовий розгляд справи відбуватиметься заочно.

