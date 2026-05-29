Росія розпочала ракетно-дронову атаку по Україні

За повідомленням Повітряних сил, ворог застосував балістику, крилаті ракети й дрони.

Фото: alerts.in.ua

Росія розпочала ракетно дронову атаку по Україні. По всій країні оголосили повітряну тривогу.

Як повідомили в Повітряних силах, окупанти застосували балістику. Повідомляють про крилаті ракети в напрямку Києва та Вінничини.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте своєю безпекою.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що за інформацію від розвідки Росія готує новий масований удар.

"Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги – бережіть життя. Наші служби оперативні підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди", – зазначив Президент.

