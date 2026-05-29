Армія РФ скинула три авіабомби на Дружківку Донецької області

Російська армія скинула три авіабомби на місто Дружківка Донецької області. Поранений містянин.
Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, пише Суспільне.
"Об 11:30 російські війська скинули три авіабомби "ФAБ-250" з УМПКна Дружківку. Внаслідок російської атаки 62-річний містянин зазнав мінно-вибухової травми, осколкового поранення й перелому", – розповіла правоохоронниця.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК – воєнний злочин.
- Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області.