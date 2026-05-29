Армія РФ скинула три авіабомби на Дружківку Донецької області

"Об 11:30 російські війська скинули три авіабомби "ФAБ-250" з УМПКна Дружківку. Внаслідок російської атаки 62-річний містянин зазнав мінно-вибухової травми, осколкового поранення й перелому", – розповіла правоохоронниця.

Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, пише Суспільне .

Російська армія скинула три авіабомби на місто Дружківка Донецької області. Поранений містянин.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies