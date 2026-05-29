​Судитимуть чотирьох осіб у справі про розкрадання 5 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ

Серед обвинувачених — троє посадовців із Полтавщини і директор фірми.

підозрювані у справі про закупівлі для ЗСУ
Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які причетні до махінацій із закупівлями для військових. 

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Серед обвинувачених — троє посадовців департаменту однієї з міських рад Полтавської області й директор приватного товариства.

Слідство встановило, що у 2023 році цей міський департамент у межах програми підтримки Сил оборони закупив для військовослужбовців 70 супутникових телефонів. Контракт на суму понад 13 мільйонів гривень уклали із заздалегідь визначеною фірмою, повністю проігнорувавши проведення відкритих торгів.

Щоб штучно обґрунтувати завищену вартість товару, один із посадовців міськради склав фіктивний моніторинг ринку. До нього він включив цінові пропозиції від компаній, які взагалі ніколи не займалися постачанням такого спецобладнання. На момент укладення договору у самого постачальника телефонів взагалі не було, проте у документах чиновники все одно вказали, що товар нібито успішно отримано.

На підставі цих сфальсифікованих актів з бюджету на рахунок фірми надійшло понад 13 мільйонів гривень. Уже після отримання коштів директор товариства придбав супутникові телефони за значно нижчою, реальною ринковою ціною. За версією слідства, різницю у вартості керівник компанії легалізував, провівши фінансові операції через рахунки інших підконтрольних підприємств.

Унаслідок цієї корупційної схеми місцевий бюджет переплатив понад 5 мільйонів гривень. Щоб повернути гроші, прокуратура вже заявила офіційний цивільний позов про повне відшкодування завданих збитків у межах судового процесу.

