У ЄС закликали відмовитися від "модних" видів зброї на користь дешевших систем, а також – відкрити свої арсенали для України

Андрюс Кубілюс зауважив, що Європа відстає від Росії та України у виробництві ракет, оскільки її компанії виготовляють складну й дорогу зброю.

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Єврокомісар з питань оборони і колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс закликав країни відкрити свої запаси зброї для забезпечення України та наростити виробництво, відмовившись від випуску озброєння класу «от кутюр». Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times

«Уряди повинні відкрити свої склади, щоб забезпечити Україну всім необхідним», — заявив Кубілюс.

Укріплення військової сили України є тим паче важливим, якщо Європа знову відкриє офіційні канали переговорів із Росією, зазначив Кубілюс на тлі зростання в Європі прихильності до таких переговорів.

«Єдина формула, яка може принести мир, — це так званий "мир через силу". Сила має бути на українському боці», і Європа може в цьому допомогти, наголосив він.

Колишній прем'єр-міністр Литви також попередив, що Європа відстає від Росії та України у виробництві ракет, оскільки її компанії виготовляють складну й дорогу зброю, масштаби виробництва якої важко збільшити.

«Європейці випускають те, що вони називають продукцією "от кутюр". Технологічно дуже складну, надсучасну, дуже дорогу, і наростити її виробництво неможливо, — сказав він. — Українці ж виробляють те, що європейська промисловість називає "достатньо хорошим"».

Кубілюс, який очолює зусилля Брюсселя щодо зміцнення європейської оборонно-промислової бази, зазначив, що Європі потрібно перейняти методи України воєнного часу та перейти на дешевші системи, які можна виготовляти швидко й у великих обсягах.

«Українці почали виробляти власну крилату ракету "Фламінго", і цього року вони готові випустити близько 700 одиниць».

Для порівняння, за його словами, ЄС виготовив менше ніж 300 одиниць. Росія ж виробила 1200.

Україна могла б купувати зброю з європейських складів, використовуючи збройний фонд у розмірі €60 млрд із нещодавно погодженого кредиту на €90 млрд, додав він. Продавці потім могли б використати ці гроші для закупівлі додаткового озброєння або для розширення виробництва.

