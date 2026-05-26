Румунія наполягає на посиленні санкцій проти Росії

Міністерка закордонних справ країни зазначила, що вже йде робота над наступним пакетом санкцій.

Румунія вважає, що на тлі російських ударів по Україні ЄС має й надалі посилювати санкційний тиск на Росію, а також впроваджує жорсткіші покарання за порушення санкційного режиму.

Про це журналістам перед початком засідання Ради ЄС із загальних справ у Брюсселі повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, передає Укрінформ.

На запитання про реакцію Румунії на останній масований удар Росії по Україні, Цою відповіла: «Румунія має чітку та сильну дипломатичну відповідь на це, як і щоразу – наша позиція залишається зрозумілою, і президент також щоразу заявляв, що необхідний посилений тиск. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій».

Міністерка додала, що Румунія наразі впроваджує закон щодо посилення покарання за ухилення від санкцій.

«І ми також просуваємося з нашого боку щодо Безпекового хабу орного моря, що важливо з точки зору моніторингу потенційних транспортних маршрутів для тіньового флоту», – зазначила вона.

Цою додала, що Чорне море також потребує кращого захисту від морських мін.

«Ми впроваджуємо заходи з розмінування з Болгарією, Туреччиною, і Україна також відіграє важливу роль у зусиллях з розмінування Чорного моря», – наголосила вона.