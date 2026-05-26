Внаслідок російських обстрілів на ранок є знеструмлення у 6 областях

Внаслідок російських обстрілів станом на ранок 26 травня є знеструмлення у 6 областях. Про це повідомляє Укренерго.

“Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру. Внаслідок російських дронових та артилерійських ударів – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Житомирській областях”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Водночас Укренерго закликає перенести активне енергоспоживання на денні години.