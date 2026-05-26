Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, і постраждали – 33.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Дергачах двоє людей загинули, постраждало 20 чоловіків і 4 жінок. У сел. Білий Колодязь Вовчанської громади загинув 63-річний чоловік, а у сел. Золочів постраждали жінки 73 і 39 років.

У с. Нова Козача Дергачівської громади постраждали чоловіки 44 і 32 років; у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади – 54-річний, у с. Андріївка Донецької громади постраждали жінки 74, 54, 37 років і 77-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський і Немишлянський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета "Іскандер";

2 КАБ;

5 БпЛА типу "Герань-2";

6 БпЛА типу "Молнія";

9 fpv-дронів;

15 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі, АЗС (сел. Золочів), приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль (с. Рясне), автомобіль (с. Сінне), електромережі (м. Богодухів);

у Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Волоська Балаклія);

в Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства, 4 трактори, причіп (с. Вовчий Яр), 4 приватні будинки, автомобіль, електромережі (с. Андріївка);

у Харківському районі пошкоджено 3 цивільні підприємства, багатоквартирний будинок, електромережі, 4 автомобілі (м. Дергачі), мотоцикл (с. Нова Козача), приватний будинок (сел. Слатине);

у Чугуївському районі пошкоджено навчальний заклад (с. Зарожне), АЗС (с. Клугино-Башкирівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 211 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 36 099 людей.