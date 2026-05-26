Головне за понеділок, 25 травня: удар по Краматорську, атака на Одесу, 210 боєзіткнень, погрози МЗС Росії

Увечері 25 травня росіяни атакували Одесу. Постраждало чотири людини, є загиблий, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури в одному з районів міста. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 травня на фронті від початку доби відбулося 210 бойових зіткнень.

Унаслідок повторного удару по Краматорську Донецької області поранені щонайменше 12 цивільних, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні ввечері росіяни знову скинули в центр міста 2 авіабомби. Пошкоджено численні багатоповерхівки та автівки. Поранені отримують необхідну медичну допомогу", – зазначив Філашкін.

Серед поранених — 8-річний хлопчик.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідала місце нещодавнього російського удару в Києві та заявила, що режим Олександра Лукашенка є безпосереднім співучасником цієї агресії.

"Сьогодні я на власні очі спостерігала наслідки вчорашнього російського нападу на Київ", - написала вона в соцмережі X і опублікувала відео на тлі руйнувань. Тихановська зазначила, що кожен такий удар розкриває справжню суть Путіна та його режиму, який "не визнає ні людського життя, ні міжнародного права".

"І режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за це, бо дозволив використовувати білоруську територію для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї", - наголосила Тихановська.

Як повідомлялося, Тихановська прибула до Києва вранці 25 травня.

Станом на травень 2026 року в Україні налічується близько 32 мільйонів 660 тисяч виборців, ще до 4,5 мільйона перебувають за межами країни - переважно в Євросоюзі та інших державах, крім Росії.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

Окремої статистики щодо виборців на прифронтових територіях не ведеться через рухомість лінії фронту та відсутність чіткого визначення глибини такої території. Натомість облік внутрішньо переміщених осіб налагоджено: за даними, отриманими в рамках робочої групи разом з Мінцифрою та Мінсоцполітики, в Україні зареєстровано 4 мільйони 600 тисяч ВПО, з яких виборців - 3 мільйони 855 тисяч.

Окремо в ЦВК оцінюють кількість громадян України на міжнародно визнаній території Російської Федерації. За даними самої РФ, там перебуває 1 мільйон 930 тисяч громадян України, з яких, за оцінкою ЦВК, виборцями є близько 1,2 мільйона. Ще майже 269 тисяч громадян України, за інформацією прикордонної служби Республіки Білорусь, перебувають на її території — це загальна цифра, що включає й дітей.

Бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч намагався купити 50% компанії-виробника далекобійних дронів та крилатих ракет Fire Point, а переговори про це велися у квартирі на вулиці Грушевського, 9а в Києві.

Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман. За його словами, він бував у квартирі Міндіча приблизно 15 разів, а востаннє — наприкінці серпня 2025 року.

«Вони були пов’язані з тим, що Міндіч намагався купити долю в нашій компанії», — пояснив Штілерман суть зустрічей.

Міністерство закордонних справ Росії погрожує новими ударами по Києву і закликало іноземних дипломатів і журналістів виїхати зі столиці України.

МЗС Росії також зазначає, що цілями можуть стати об’єкти проєктування та виробництва безпілотників, центри підготовки фахівців з БпЛА, а також "центри прийняття рішень" та "командні пункти".

Російське МЗС закликало іноземних громадян – зокрема персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій – "якнайшвидше покинути місто" у зв’язку з тим, що "зазначені вище об’єкти розкидані по всьому Києву".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів.

Сибіга переконаний в тому, що російський вплив не буде успішним.

