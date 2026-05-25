МЗС Росії погрожує новими ударами по Києву та закликає іноземних дипломатів виїхати з міста

Росіяни заявили, що цілями можуть бути "центри прийняття рішень" та "командні пункти".

МЗС Росії погрожує новими ударами по Києву та закликає іноземних дипломатів виїхати з міста
Голова МЗС РФ Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Росії погрожує новими ударами по Києву і закликало іноземних дипломатів і журналістів виїхати зі столиці України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

МЗС Росії також зазначає, що цілями можуть стати об’єкти проєктування та виробництва безпілотників, центри підготовки фахівців з БпЛА, а також "центри прийняття рішень" та "командні пункти".

Російське МЗС закликало іноземних громадян – зокрема, персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій – "якнайшвидше покинути місто" у зв’язку з тим, що "зазначені вище об’єкти розкидані по всьому Києву". 

Жителів столиці також попередили "не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури".

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяву МЗС РФ.

"Росія на рівні МЗС анонсує подальший терор цивільного населення ракетними і дроновими обстрілами. У той же час Росія, яка перед візитом Путіна в Китай робила вигляд, що задумується про можливе завершення війни, зараз демонструє, що воювати хоче далі. І мир їм не треба. Це відбувається на тлі нездатності забезпечити безпеку на власній території, коли навіть у москву вже прилітає. Терором цивільних Путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку Росії. І все це він робить замість завершення війни", - написав він у Telegram.

Як повідомлялося, 24 травня внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні постраждали близько 100 людей, четверо загинули. Найбільше постраждав Київ. Росія била по місту дронами і ракетами різних типів.

