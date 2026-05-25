Митрополита РПЦ Іларіона затримали в Чехії за підозрою у зберіганні наркотиків

У Чехії правоохоронці затримали митрополита Іларіона (Григорія Алфєєва) за підозрою у зберіганні наркотиків.

Інцидент стався 24 травня у місті Карлові Вари, куди Іларіон прибув для служіння наприкінці 2024 року. Після виїзду з православного храму автомобіль, у якому перебували митрополит та оператор, зупинила поліція.

Під час перевірки в багажнику знайшли “чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору”.

Сам Іларіон заявив, що не має жодного стосунку до незаконного обігу наркотичних речовин і назвав ситуацію провокацією, наголосивши на необхідності незалежної та об’єктивної перевірки.

"Я не маю і ніколи не мав жодного відношення до незаконного обігу наркотичних засобів. Для мене, як для священнослужителя, саме припущення про подібне є безумовно хибним", – заявив він.

Адвокат митрополита стверджує, що співробітники поліції "не повідомили чітких причин зупинки, пов'язаних із можливим порушенням правил дорожнього руху, і відразу перейшли до огляду автомобіля".

Як додали у Telegram-каналі митрополита РПЦ, “склад, походження та характер речовини мають бути встановлені лише компетентною експертизою”.

Митрополит Іларіон (у миру — Григорій Алфєєв) є одним із найвідоміших ієрархів Російської православної церкви. З 2009 року він очолював Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, який відповідає за міжнародні контакти РПЦ.

У церковних колах його неодноразово називали одним із можливих наступників патріарха Кіріла.

У червні 2022 року Священний синод РПЦ звільнив Іларіона з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків та призначив його керуючим Будапештсько-Угорською єпархією.

У грудні 2024 року Іларіона було звільнено від управління єпархією та відправлено "на спокій" після появи публічних звинувачень у сексуальних домаганнях.