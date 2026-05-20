Угорщина сигналізує про готовність запровадити санкції проти патріарха РПЦ Кіріла. Ці санкції раніше блокував Орбан

Цього тижня посли ЄС мають обговорити «мініпакет» санкцій проти Росії, який стосуватиметься близько десяти осіб, раніше захищених урядом Віктора Орбана, передає EuroNews.

Новий уряд Угорщини дав зрозуміти, що готовий дозволити Європейському Союзу запровадити санкції проти патріарха Кіріла (колишній агент КДБ Владімір Гундяєв) — глави Російської православної церкви — та інших осіб, яких раніше захищав колишній прем’єр-міністр Віктор Орбан, підтвердили Euronews джерела в ЄС.

Це може відкрити шлях до внесення одного з найвпливовіших релігійних діячів Росії, який має значний політичний вплив, до санкційного списку ЄС. За словами чиновників, «мініпакет» санкцій уже готується.

ЄС уперше намагався внести Кирила до чорного списку ще у 2022 році, звинувативши його у підтримці повномасштабного вторгнення в Україну та поширенні ревізіоністської пропаганди. Але тоді Угорщина під керівництвом Орбана заблокувала це рішення, назвавши його питанням свободи віросповідання.

У Брюсселі сподіваються, що наступник Орбана Петер Мадяр тепер дозволить ухвалити це рішення. Мадяр прагне дистанціюватися від практики Орбана використовувати право вето.

«Санкції, які можуть підірвати економічну стабільність Угорщини, є абсолютно неприйнятними», — заявив Euronews соратник Мадяра та голова комітету закордонних справ парламенту Угорщини Мартон Гайду.

«Але у випадках, коли попередній уряд використовував владу угорської держави для приватних домовленостей, я очікую, що новий уряд не блокуватиме спільні зусилля ЄС щодо посилення тиску на Росію для припинення цієї війни», — додав він.

Інші росіяни також можуть знову потрапити до санкційного списку. Раніше за наполяганням Орбана з нього виключили, зокрема, міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова та олігарха В’ячеслава Кантора.

«Перегляд імен — це не щось незвичне», — сказав Euronews дипломат ЄС.

Санкції ЄС ухвалюються одностайно, тому перелік осіб може змінюватися під час переговорів. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який також використовував право вето, щоб захистити деяких росіян від санкцій, не був при владі, коли ЄС намагався внести Кіріла до списку у 2022 році.

Крім того, обмежений за масштабом пакет санкцій має торкнутися кількох суден так званого «тіньового флоту», який Росія використовує для обходу західних обмежень на продаж нафти.