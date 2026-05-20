Мадяр: Україна має отримати гарантії безпеки, але не такі, як Будапештський меморандум

Голова угорського уряду Петер Мадяр вважає, що Україна має право захищатися від агресора і отримати міцні гарантії безпеки, але не такі, як це передбачав Будапештський меморандум 1994 року.

Про це він заявив під час спільної пресконференції в середу у Варшаві з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає Укрінформ.

"Я також хочу у Варшаві підкреслити, хоча вже неодноразово про це говорив, що Україна є жертвою і має право захищатися всіма можливими способами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет", - наголосив Мадяр.

Він закликав якнайшвидше домогтися паузи у війні, оскільки з російського боку загинуло понад мільйон осіб, з українського - також багато людей, зокрема - цивільних.

"По обидва боки є жертви. Саме тому метою має бути досягнення припинення вогню, а потім - укладення миру, який буде тривалим. І саме міжнародна спільнота повинна буде це гарантувати — не так, як у випадку з Будапештським меморандумом, а справді гарантувати дотримання цих домовленостей, змушувати інших їх виконувати та забезпечити безпеку й територіальну цілісність України", - сказав Мадяр.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявив, що майбутні гарантії безпеки для України мають бути надійними і реальними, а не "паперовим тигром" на кшталт Будапештського меморандуму 1994 року.

Будапештський меморандум – це угода 1994 року, за якою Україна відмовилася від ядерної зброї, приєднавшись до Договору про нерозповсюдження, а натомість США, Велика Британія та Росія пообіцяли поважати її незалежність і кордони, утримуватися від сили чи економічного тиску та звертатися до Ради Безпеки ООН у разі загрози. Вони дали обіцянку утриматися від загрози силою і від використання сили проти територіальної цілісності України.

У 2014 році Росія порушила це зобов'язання, розпочавши військову агресію в Криму і на сході України, що в 2022 році переросло в повномасштабну війну.