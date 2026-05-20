Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ГоловнаСвіт

Мадяр: Україна має отримати гарантії безпеки, але не такі, як Будапештський меморандум

"Україна є жертвою і має право захищатися всіма можливими способами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет".

Мадяр: Україна має отримати гарантії безпеки, але не такі, як Будапештський меморандум
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Голова угорського уряду Петер Мадяр вважає, що Україна має право захищатися від агресора і отримати міцні гарантії безпеки, але не такі, як це передбачав Будапештський меморандум 1994 року.

Про це він заявив під час спільної пресконференції в середу у Варшаві з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає Укрінформ

"Я також хочу у Варшаві підкреслити, хоча вже неодноразово про це говорив, що Україна є жертвою і має право захищатися всіма можливими способами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет", - наголосив Мадяр.

Він закликав якнайшвидше домогтися паузи у війні, оскільки з російського боку загинуло понад мільйон осіб, з українського - також багато людей, зокрема - цивільних.

"По обидва боки є жертви. Саме тому метою має бути досягнення припинення вогню, а потім - укладення миру, який буде тривалим. І саме міжнародна спільнота повинна буде це гарантувати — не так, як у випадку з Будапештським меморандумом, а справді гарантувати дотримання цих домовленостей, змушувати інших їх виконувати та забезпечити безпеку й територіальну цілісність України", - сказав Мадяр. 

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявив, що майбутні гарантії безпеки для України мають бути надійними і реальними, а не "паперовим тигром" на кшталт Будапештського меморандуму 1994 року.

Будапештський меморандум – це угода 1994 року, за якою Україна відмовилася від ядерної зброї, приєднавшись до Договору про нерозповсюдження, а натомість США, Велика Британія та Росія пообіцяли поважати її незалежність і кордони, утримуватися від сили чи економічного тиску та звертатися до Ради Безпеки ООН у разі загрози. Вони дали обіцянку утриматися від загрози силою і від використання сили проти територіальної цілісності України.

У 2014 році Росія порушила це зобов'язання, розпочавши військову агресію в Криму і на сході України, що в 2022 році переросло в повномасштабну війну. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies