Таїланд скоротив термін безвізового перебування іноземців

Влада Таїланду ухвалила рішення зробити жорсткішими вимоги щодо термінів перебування іноземців на території держави без віз.

Як пише BBC, упродовж майже 2 років громадяни 93 країн, включно з Україною, могли безперешкодно провести у Таїланді 60 днів, не потребуючи дозвільних документів. Лібералізацію візового режиму у 2024-ому пояснили бажанням дати поштовх економіці, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Але на тлі все частіших випадків арештів іноземців, які використовувати безвізовий режим для участі у злочинних схемах зі збуту наркотиків та торгівлі людьми, у Бангкоку подали до парламенту законопроєкт щодо скасування візових пільг.

Відтепер термін вільного перебування у Таїланді для громадян кожної держави визначатиметься в окремому порядку. Очікується, що для українців, так само як для чималої кількості інших європейських націй, це будуть 30 днів.