Наркотики виявили в організмі водія потяга, який потрапив у смертельну аварію у Таїланді

Потяг протаранив рейсовий автобус, що зупинився безпосередньо на залізничних коліях.

Фото: EPA/UPG

У водія вантажного потяга, який потрапив у смертельну аварію з рейсовим автобусом у Бангкоку, виявили в організмі наркотики. 

Про це повідомляє BBC.

Йому висунули звинувачення в небезпечному водінні.

Зіткнення сталося в суботу на залізничному переїзді Ашок-Дін Денг. Потяг протаранив рейсовий автобус, який зупинився безпосередньо на залізничних коліях.

Автобус спалахнув, унаслідок чого загинуло вісім людей та десятки отримали поранення. Попередньо, автобус застряг на коліях через інтенсивний рух транспорту, що завадило належному опусканню шлагбаумів.

Залізничний переїзд Асоке-Дін Даенг відомий своїм завантаженим рухом і веде до одного з найжвавіших перехресть у Бангкоку.

Поліція також повідомила про висунення обвинувачень водієві автобуса та охоронцю, відповідальному за опускання шлагбаума, яке здійснюється вручну.

