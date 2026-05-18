До суду скерували справу наркобанди, яка щомісяця виготовляла близько 100 кг альфа-PVP

Підпільну нарколабораторію облаштували в орендованому будинку в одному із сіл Полтавського району. 

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти учасників організованої групи та їхнього спільника, які налагодили на Полтавщині масштабне виробництво та збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-PVP.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, з червня 2025 року до лютого 2026 року четверо жителів Полтави та мешканець Дніпра організували повний цикл наркобізнесу: контрабандне постачання прекурсорів, виготовлення психотропів, фасування, логістику та збут оптовими партіями. 

Ще один житель Полтави допомагав у реалізації забороненої речовини.

Підпільну нарколабораторію облаштували в орендованому будинку в одному із сіл Полтавського району. Щомісяця там виготовляли близько 100 кг альфа-PVP. Готову продукцію збували партіями від 1 до 10 кг через поштові відправлення та “закладки”, а надалі перевозили до інших областей України.

Діяльність групи припинили у лютому 2026 року в межах всеукраїнської спецоперації “Рубікон”.

Під час 23 обшуків правоохоронці вилучили понад 11,6 кг альфа-PVP, понад 6 тисяч літрів прекурсорів, майже 400 тисяч гривень у різній валюті, обладнання для виготовлення психотропів, зброю та інші речові докази.

Обвинуваченим інкримінують незаконне виготовлення та збут психотропних речовин, контрабанду прекурсорів, легалізацію злочинних доходів, незаконне поводження зі зброєю та інші злочини. Учасники організованої групи перебувають під вартою без права внесення застави.

