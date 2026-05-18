На Хмельниччині вночі працювала ППО

У ніч на 18 травня у Хмельницькій області збивали російські безпілотники. Люди не постраждали.
«Вночі ворог атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали Сили ППО. Є збиття», – написав начальник ОВА Сергій Тюрін.
Уатаки на території підприємств виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували. Про травмованих чи загиблих не повідомляли.
Протиповітряна оборона вночі збила та знешкодила 29 ворожих безпілотників на території області.
- У ніч на 18 травня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території України.
- ППО знешкодила 4 ракети і 503 безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА у 11 місцях.